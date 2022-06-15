Генпрокуратура Белоруссии изучит прошлое деда президента Польши, входившего в карательный батальон в годы войны Фото: REUTERS

Генеральная прокуратура Белоруссии намерена изучить деятельность деда президента Польши Анджея Дуды, который, по информации ведомства, входил в украинский карательный батальон, действовавший на белорусской территории в годы Великой Отечественной войны.

«Сейчас мы активно документируем деятельность деда польского президента Дуды, который входил в состав украинского карательного батальона, отличился особой жестокостью в первую очередь на территории Минской и Витебской областей», – сообщил генпрокурор Белоруссии Андрей Швед на парламентской конференции «Историческая память: Великая победа, добытая единством».

Как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года генеральный прокурор Белоруссии рассказал, что Генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по факту геноцида населения республики в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период.