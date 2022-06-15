Минобороны России заявило об уничтожении ракетами «Калибр» склада боеприпасов НАТО под Львовом Фото: Министерство обороны России

Вооруженные силы России уничтожили в Львовской области склад с боеприпасами, поставленными Украине странами НАТО. Удары по складу были нанесены ракетами «Калибр»

«Высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов с переданными Украине странами НАТО иностранными образцами вооружений», – рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант уточнил, что на складе находились в частности 155-миллиметровые гаубицы М777. Также российские войска за прошедшие сутки уничтожили на железнодорожных станциях в ДНР и Днепропетровской области большое количество западного вооружения и техники.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе Вооруженные силы России уничтожили «Калибрами» поставленные Украине западные ракетные комплексы.