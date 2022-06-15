Захарова заявила, что Россия не будет доказывать Евросоюзу суицидальность принимаемых им мер

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия не намерена доказывать всю суицидальность принимаемых Западом мер, в том числе, отказа от энергоресурсов, Евросоюз передал пульт управления собой США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Просто одна страна решила назначить себя главной по распределению, так сказать, потоков во всех сферах и приказывает одним государствам, что делать, и указывает другим, что делать. Но также тоже невозможно доказывать бесконечно нашим европейским партнерам по странам ЕС всю суицидальность осуществляемой ими политики", - сказала Захарова на брифинге сегодня, 15 июня.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от покупки энергоресурсов у России.

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что разговоры в Евросоюзе об отказе от энергоресурсов России взвинчивают цены.

Также ранее Захарова заявила, что Европа должна прекратить поставки оружия на Украину либо признать независимость ЛДНР. Дипломат прокомментировала ситуацию с поставками советского вооружения из стран Евросоюза на Украину.