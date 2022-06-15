Названы продукты с наибольшим содержанием антибиотиков Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Глава Референс-центра Роспотребнадзора по мониторингу остаточного количества антибиотиков и антибиотикорезистентности бактерий в продовольственном сырье и пищевых продуктах ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Алексей Чернышков рассказал россиянам, в каких продуктах чаще всего могут быть антибиотики.

По словам эксперта, прежде всего это молочные продукты и мясо. Об этом пишет Газета.ru.

- Это молоко, молочные продукты, мясо и продукция из него, птица, яйца ... В других ... продуктах превышение допустимых уровней антибиотиков выявлено в единичных случаях, - рассказал специалист ведомства.

Также отмечается, что в молоке и молочных продуктах в 2021 году антибиотики выявлялись в 2,68% проб, норма была превышена в 0,14%. Что касается мяса, что в нем было выявлено 1,92%, превышение – 0,09%.

До этого ФАН писал, что антибиотики негативно влияют на кишечник, а вредные бактерии снижают их эффективность. Недавно представители научного мира открыли новый способ борьбы с вредными бактериями. Заменить плохую микрофлору на хорошую можно с помощью пересадки кала от здорового человека.

Ранее телеканал "360" сообщал, что группа ученых выяснила, что некоторые растительные продукты могут заменить антибиотики. В список природных антибиотиков попали косточки грейпфрута, экстракт которых полезен не только людям, но и животным, эхинацея, которая укрепляет иммунную систему человека.