Полковник армии США Дэвис назвал поражение Украины неизбежным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим потерпит поражение в результате российской военной спецоперации по освобождению Донбасса, написал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в публикации для 19Fortyfive.

"С военной точки зрения нет никакого рационального способа для Украины победить", - отметил американский офицер.

Также он добавил, что с первых дней спецоперации страны Запада начали вводить в отношении России серьезные санкции и наладили массовые поставки оружия для украинской армии, чтобы помешать РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.