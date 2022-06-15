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Политика15 июня 2022 13:55

Полковник армии США Дэвис назвал поражение Украины неизбежным

Для Украины нет “рационального способа победить”, считает Дэниел Дэвис
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Полковник армии США Дэвис назвал поражение Украины неизбежным

Полковник армии США Дэвис назвал поражение Украины неизбежным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киевский режим потерпит поражение в результате российской военной спецоперации по освобождению Донбасса, написал полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в публикации для 19Fortyfive.

"С военной точки зрения нет никакого рационального способа для Украины победить", - отметил американский офицер.

Также он добавил, что с первых дней спецоперации страны Запада начали вводить в отношении России серьезные санкции и наладили массовые поставки оружия для украинской армии, чтобы помешать РФ.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 15 июня 2022 года можно прочитать здесь.