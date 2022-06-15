Турция отказалась от намеченных на 15 июня переговоров с Финляндией и Швецией

Турция отказалась участвовать в переговорах с Финляндией и Швецией, намеченных на 15 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция отказалась от трехсторонних переговоров с Финляндией и Швецией по поводу вступления этих стран в Североатлантический альянс. Встреча была предложена НАТО как вариант поиска решений проблемы неодобрения Анкарой вступления Финляндии и Швеции в альянс и была предварительно намечена на среду 15 июня.

Об отказе Турции участвовать в трехсторонней встрече сообщает издание Financial Times со ссылкой на собственные осведомленные источники. Сообщается также, что Турция потребовала предоставления Швецией и Финляндией конкретных предложений по прекращению связей с «Рабочей партией Курдистана». Эта организация признана в Турции террористической и запрещена.

Ранее президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция, которые подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, являются «очагом терроризма» и обвинил их в связях с рядом организаций, признанных в Турции террористическими.

Турция выдвинула условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По информации турецкого МИД, Стокгольм и Хельсинки должны отказаться от поддержки осевших в двух государствах и получивших там защиту курдских иммигрантов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней отрядов народной самообороны YPG.

Ранее глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что принятие Финляндии и Швеции в альянс угрожает его безопасности.