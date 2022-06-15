Чувашия – один из лидеров России по развитию малого и среднего бизнеса

Прирост числа переходов из микро- в малый бизнес в республике подтвердил специальный сервис «Статистика» портала МСП.РФ Корпорации по поддержке малого и среднего предпринимательств. Динамичному развитию данной сферы экономики Чувашии способствует эффективная реализация в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Сервис «Статистика» анализирует информацию из Федеральной налоговой службы и из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства. На основе масштабных данных составлена ежегодная оценка регионов страны по динамике перехода бизнеса из группы в группу.

В результате анализа огромных массивов информации определены регионы и отрасли, где был наибольший прирост переходов из микро- в малый бизнес, из микро- в средний, из малого в средний бизнес в прошлом году по сравнению с 2020 годом.

В течение 2021 года некоторые микро-предприятия регионов страны сделали серьезный «рывок» и, минуя ступень малого бизнеса, сразу перешли в категорию среднего. Наибольшее число подобных компаний заняты в строительстве, сферах общественного питания, доставки и автотранспортных перевозок. Помимо этого среди отраслей-лидеров — оптовая торговля овощами и фруктами, выращивание зерновых, строительные специализированные работы, а также продажа компьютерных устройств.

В Чувашии лидерами роста стали предприятия, которые занимаются разработкой компьютерного программного обеспечения.

«Показатели переходов предприятий из одной категории в другую — это дополнительные факторы для оценки «самочувствия» бизнеса. Они помогают более комплексно оценить степень развития МСП и драйверы, которые ему способствуют в регионах», — прокомментировал результаты анализа развития российского малого и среднего бизнеса генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Следует добавить, что итоговые данные сервиса будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме. В число регионов с хорошими показателями по масштабированию бизнеса вошли также Курская, Мурманская, Калужская, Псковская, Тверская области, Марий Эл и Удмуртская Республика