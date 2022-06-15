Си Цзиньпин заявил о правомерности действий России по защите своих интересов Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин считает, что действия России по защите своих национальных интересов правомерны. Об этом китайский лидер заявил в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач. Председатель КНР отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов перед лицом созданных внешними силами вызовов ее безопасности», – сообщается на сайте Кремля.

Политики в ходе разговора констатировали, что Россия и Китай на международной арене придерживаются весьма близких позиций и последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права. Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подтвредили готовность к более плотной координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН.

Политики также рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, договорившись о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной сферах с учетом западных санкций. Стороны обсудили и дальнейшее развитие военно-технических связей. Лидеры России и Китая констатировали, что отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются, отмечается в сообщении.