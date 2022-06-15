Чувашия рассмотрит возможность расширения поддержки догазификации

Во время встречи с генеральным директором Группы Газпром межрегионгаз и ООО «Газпром газификация» Сергеем Густовым Олег Николаев подчеркнул, что в республике действует заявительный порядок выдачи разрешений на производство земельных работ, что максимально упрощает подключение людей к газу. Он заявил, что планируется дополнительная поддержка людей, которые имеют сложности в вопросах газификации. «В Чувашской Республике уже сейчас существует программа субсидирования при подключении газа по программе догазификации в размере до 20 тысяч рублей на приобретение оборудования. В ближайшее время мы расширим и круг людей, которые могут получать эти формы поддержки от государства», - продолжил он. Также рассматривается возможность предоставления налоговой льготы по налогу на прибыль на вновь вводимые газовые сети, которые будут строиться в республике в рамках программы догазификации.