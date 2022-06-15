Александр Цыбульский: Архангельская область готова к наращиванию объемов работ по ремонту судов

Александр Цыбульский июня принял участие в Международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Архангельская область готова к увеличению объемов работ по ремонту судов, заявил глава региона Александр Цыбульский. Губернатор Поморья 15 июня принял участие в Международном семинаре по судостроению и судоремонту в Арктике, прошедшем в рамках Петербургского международного экономического форума. Мероприятие стало частью программы стенда «Арктика – территория диалога», организованного Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ.

- До недавнего времени порядка 50% арктических судов коммерческого флота ремонтировались за рубежом - на верфях в Турции, Польше, Эстонии, Германии, Латвии, Норвегии, - рассказал Александр Цыбульский. - Сегодня, в условиях санкционных ограничений, ряд этих стран запретил ремонт российских судов на своей территории, а Турция и Индонезия повысили цены на ремонт. С учётом этих обстоятельств мы прогнозируем резкий рост спроса на услуги ремонта с докованием гражданских сухогрузных и наливных судов в нашем регионе.

По словам губернатора, уже в 2022 году Поморье примет для планового и аварийного ремонта около 100 морских судов различных типов и классов, габариты которых позволяют заходить в морской порт Архангельск, и примерно 200 судов, для которых Архангельск является портом приписки. Увеличение объемов работ связано также с тем, что верфи Санкт-Петербурга и Калининграда, обеспечивающих примерно 20% судоремонта, уже под завязку заполнены заказами.

Александр Цыбульский заверил, что регион готов к увеличению объемов судоремонтных работ, вся инфраструктура для этого в Архангельске создана. При этом губернатор акцентировал внимание на дефиците доковых мощностей в северных портах страны. По оценкам судовладельцев, потребности в доковом ремонте арктического флота только в Архангельске в ближайшие годы вырастет в 2,5 раза. Это потребует приобретения минимум одного дока мощностью 9 тысяч тонн. Для полноценного обеспечения судоремонтных работ в Поморье, где сегодня обслуживают около 25% судов арктического флота, требуется государственная поддержка.

Одной из таких мер поддержки, по мнению участников семинара, может стать принятая на федеральном уровне программа льготного лизинга на срок от 15 лет под строительство новых и покупку уже готовых доков с ограничением по их возрасту. Такая программа может быть принята по аналогии с уже действующей программой лизинга морских и речных судов.

Александр Цыбульский отметил, что заявка ведущего архангельского предприятия гражданского судоремонта – завода «Красная Кузница» на строительство дока мощностью 5 тысяч тонн включена в список приоритетных проектов для финансирования Объединенной судостроительной корпорации. По словам главы региона, появление нового дока существенного повысит возможности ремонта судов в Архангельске.