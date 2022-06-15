В Службе внешней разведки выразили соболезнования после гибели Льва Соцкова Фото: Юрий Машков/ТАСС

В Службе внешней разведки России (СВР) выразили соболезнования в связи с гибелью отставного генерал-майора ведомства Льва Соцкова. Он был найден мертвым в Москве.

«Для сотрудников пресс-бюро СВР это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков», – сказал руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 15 июня, появилась информация о смерти Льва Соцкова. Об этом сообщила его супруга. Она нашла мужа с огнестрельным ранением в одной из комнат их общей квартиры на улице Новаторов, расположенной на юго-западе Москвы. Жена погибшего вызвала на место скорую помощь, но медики уже ничем не могли помочь, лишь констатировав смерть 90-летнего генерал-майора СВР в отставке.

Лев Соцков окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959 года он служил в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки. Соцков является автором нескольких книг по истории разведки, таких как «Прибалтика и геополитика», «Агрессия» и «Секреты польской политики». За книгу «Операция Тарантелла», в которой рассказывается об операции советской внешней разведки по дезинформации Великобритании, получил премию СВР в области литературы и искусства.