Чувашия и Казахстан укрепляют двухсторонние связи

Две республики намерены нарастить товарооборот. В Казахстане есть спрос на автоматизацию тепловых электростанций, которые Чувашия готова предложить в полном объеме. Также предполагается увеличение поставок химической продукции и резиновых мячей.

По данным Приволжского таможенного управления в 2021 году внешнеторговый оборот республик превысил 114 миллионов долларов США. Основная доля - экспорт из Чувашии.

Рост экспорта и развитие внешнеэкономических связей - важная часть стратегии социально-экономического развития республики.

В Казахстан из Чувашии поставляют продукты питания, органические химические соединения, пластмассы, резину, бумагу, картон, обувь, изделия из черных металлов, электрическое оборудование, мебель и другую продукцию.