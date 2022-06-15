Минфин России назвал фейком сообщения о заморозке валютных счетов без подтверждения источника дохода

Минфин назвал фейком информацию о блокировании валютных счетов, владельцы которых не подтвердят источники дохода. Фото: Евгения ГУСЕВА

Сообщения о том, что российскому Минфину поручено усилить валютный контроль и заморозить валютные счета, владельцы которых не подтвердили источники дохода, являются фейком. Об этом сообщила пресс-служба российского Минфина в среду 15 июня.

В пресс-службе Минфина отметили, что источником фейков стали социальные сети и мессенджеры, в частности, Telegram-каналы. Также сообщается, что контроль за происхождением средств на счетах, в том числе валютных, не входит в компетенцию Министерства финансов.

«Минфин России не наделён полномочиями по осуществлению контроля за валютными операциями, а также не осуществляет контроль за происхождением средств», - сказано в сообщении Минфина.

Ранее Банк России назвал недопустимым введение комиссий за обслуживание валютных счетов без согласия клиентов, что начали практиковать некоторые банки.

Также глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что валютные счета россиян не будут принудительно конвертироваться в рублевые, при этом она допустила возможность введения отрицательных ставок по валютным счетам юрлиц.