Путин поручил проработать возможность предоставления компенсаций за обучение в колледжах многодетным семьям Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поручил регионам страны проработать возможность предоставления многодетным семьям компенсаций за платное обучение в колледжах.

«Проработать вопрос о предоставлении средств многодетным семьям для компенсации части стоимости обучения детей из этих семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе», – приводится текст поручения на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил Министерству просвещения РФ совместно с органами исполнительной власти регионов разработать меры государственной поддержки в сфере подготовки и внедрения программ просветительской деятельности для родителей детей, которые посещают дошкольные образовательные организации.

Также президентом поручено проработать механизм софинансирования регионами дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей. Программа предусматривает внесение субъектами РФ до 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей.