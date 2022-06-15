С Камчатки не разрешат вывозить более 10 кг икры в ручной клади

С Камчатки запретят вывозить более 10 килограммов красной икры в ручной клади. Фото: Олег ЗОЛОТО

С Камчатки не разрешат вывозить в ручной клади более 10 килограммов красной икры. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла в среду 15 июня российская Госдума. Об этом сообщается на сайте Думы.

Ограничения по весу вывозимой икры вводятся в порядке эксперимента, который будет действовать на территории Камчатского края со дня вступления в силу указанного законопроекта и по 1 августа 2025 года.

Уточняется, что речь идет об икре непромышленного изготовления. Запрет на вывоз будет действовать на воздушном транспорте. По новым правилам, один человек сможет вывезти не более 10 килограммов красной икры за один воздушный рейс. Если икры в багаже будет больше, такую ручную кладь на рейс не допустят.

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