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Общество15 июня 2022 15:46

С Камчатки не разрешат вывозить более 10 кг икры в ручной клади

Госдума приняла в первом чтении закон о запрете вывозить более 10 кг камчатской икры в ручной клади
Мария ПАВЛОВА
С Камчатки запретят вывозить более 10 килограммов красной икры в ручной клади.

С Камчатки запретят вывозить более 10 килограммов красной икры в ручной клади.

Фото: Олег ЗОЛОТО

С Камчатки не разрешат вывозить в ручной клади более 10 килограммов красной икры. Соответствующий законопроект в первом чтении приняла в среду 15 июня российская Госдума. Об этом сообщается на сайте Думы.

Ограничения по весу вывозимой икры вводятся в порядке эксперимента, который будет действовать на территории Камчатского края со дня вступления в силу указанного законопроекта и по 1 августа 2025 года.

Уточняется, что речь идет об икре непромышленного изготовления. Запрет на вывоз будет действовать на воздушном транспорте. По новым правилам, один человек сможет вывезти не более 10 килограммов красной икры за один воздушный рейс. Если икры в багаже будет больше, такую ручную кладь на рейс не допустят.

Также Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельхозживотных. Домашних питомцев маркировать не надо.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон об упрощенной выдаче вида на жительство иностранным IT-специалистам.