Путин обсудил с президентом ЮАР сотрудничество в рамках БРИКС Фото: REUTERS

Глава российского государства России Владимир Путин провел телефонную беседу с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, с которым обсудил сотрудничество между странами, в том числе в рамках организации БРИКС.

«Подчеркнут обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и инвестиционной области. Подробно рассмотрены вопросы продовольственной безопасности, в том числе поставок российской сельскохозяйственной продукции и удобрений в ЮАР. Отмечена важность совместной работы в рамках БРИКС в целях дальнейшего укрепления роли этого объединения в мировой политике и экономике», – сказано на сайте Кремля.

Оба президента выразили удовлетворение уровнем стратегического партнерства между Россией и ЮАР. Кроме того, Путин и Рамафоза обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

Как пимсал сайт kp.ru, в начале марта российский лидер рассказал президенту ЮАР о причинах спецоперации на Украине.