Вирусолог Альтштейн объяснил экстренные меры в России из-за чумы Фото: Иван МАКЕЕВ

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил экстренные меры, принятые Роспотребнадзором для борьбы с чумой. Вирусолог отметил, что причин для беспокойства у россиян нет, угроза ввоза заболевания отсутствует, но не стоит расслабляться. Риск перехода инфекции в новую форму все же существует.

- Бактерии чумы водятся у грызунов и сусликов, которые могут заразить человека. Если заболевание перейдет в новую форму, то это опасно, - заключает эксперт.

Но паниковать не стоит, болезнь лечится антибиотиками и вакцинами.

- Оснований для возникновения эпидемии нет, но Роспотребнадзор должен быть готов, — объяснил вирусолог в беседе с Life.

Поручение Роспотребнадзора, которое было распространено по регионам, является необходимой профилактической мерой.

- Новой чумы сейчас в России нет. Вспышки заболевания старой бывают, но очень редко. Однако и к ним регионы должны быть готовы, - заключил Анатолий Альтштейн.

Тем временем, Роспотребнадзор рекомендует свои подразделениям определить категории людей, которые должны быть обязательно вакцинированы против чумы, а также оценить готовность медицинских учреждений в случае выявления больных с подозрением на чуму. Медработники пройдут теоретическую и практическую подготовку, передает Пятый канал.

Ранее военный эксперт, микробиолог Игорь Никулин в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал сообщение о появлении на Западной Украине легочной чумы. Он отметил, что если болезнь действительно распространяется, то скоро она захватит всю Европу, то есть страны, куда устремились беженцы.