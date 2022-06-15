В Чувашской Республике готовится к реализации еще один инвестиционный проект

Глава Чувашской Республики Олег Николаев обсудил проект с потенциальными инвесторами в ходе рабочей встречи на полях Петербургского международного экономического форума.

«В связи со строительством трассы М12 мы понимаем, что для республики открываются хорошие возможности. Наша давняя мечта - создать в республике такой хаб», - подчеркнул Олег Николаев.

Строительство причала и трех терминалов речного порта в Чебоксарском районе предусматривает расположение на территории целого комплекса, предназначенного для приема грузов на портовой платформе, разгрузки, хранения в предназначенных для этого складах и дальнейшей отправки другим видом перевозки.

Строительство складского комплекса на железнодорожной станции в городе Канаш включает возведение контрольно-пропускного пункта, административного здания, котельной, зданий складов, открытой площадки под инертные материалы и контейнеры, портального крана, железнодорожной платформы и места для отдыха персонала.

Подписать соглашение о реализации данного проекта планируется на площадке Чебоксарского экономического форума, который пройдет в республике 23-24 июня.