Посол России в Британии заявил, что Лондон поручил Киеву заняться освобождением приговоренных в ДНР наемников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Великобритании поручили Украине заняться вопросом освобождения британских наемников, которые были приговорены в Донецкой народной республике к смертной казни. Об этом заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

«Лондоном поручено заниматься этим Киеву. Посмотрим, как Киев этим будет заниматься», – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Как отметил посол, Великобритания принципиально не желают контактировать с ДНР, поскольку, по мнению британских властей, это будет считаться фактическим признанием республики. Лондон не признает юрисдикцию суда в Донецке и не считает его решение по британским наемникам легитимным, добавил Келин.

Напомним, на прошлой неделе Верховный суд ДНР вынес приговор иностранным наемникам, воевавшим на стороне украинских националистических формирований. Речь идет о подданных Великобритании Эйдене Аслине и Шоне Пиннере и подданном Марокко Саадуне Брагиме. Все трое приговорены к смертной казни через расстрел.

Как писал сайт kp.ru, власти России готовы выслушать позицию Великобритании относительно смертного приговора британским наемникам, который вынес суд ДНР.