В России упал спрос на водку, но вырос на вино Фото: Олег РУКАВИЦЫН

По данным Минпромторга, в России снизился спрос на водку. Продажи 40-градусного алкогольного напитка по итогам 2021-го года сократились на 1%. Зато стали активнее покупать тихие и игристые вина, их продажи выросли на 10%. Но пока отечественное виноделие не может удовлетворить все запросы.

Как отмечают эксперты, сейчас очень успешная возможность для российских производителей занять рынок. Но, как показывают опросы, 68% респондентов не доверяют качеству российской продукции.

В массмаркете отечественное виноделие в основном представлено полусладкими винами, на них приходится 55% всей продукции. Причем это вина низкого ценового сегмента, чаще всего в прошлом году покупали продукцию в пределах 200 рублей за литр.

А вот 70% интереса покупателей приходится на сухие вина импортного производства.

Есть еще одна интересная деталь: российские вина среднего ценового сегмента по качеству куда лучше, чем заграничные. Причина в экономике – отечественные производители не несут акцизной нагрузки. Плюс наши виноделы получают большие субсидии.

- Получается, что российское вино за 500 рублей – не какая-нибудь дешевка, как итальянское или французское вино за эти деньги. Импортное невозможно пить, - раскрывает секрет Новым известиям основатель и автор телеграм-канала «Вино и люди» Алексей Синельников.

Тем временем, импортеры вина запускают продажи напитков из Китая, Индии и Турции — компании страхуют риски на случай возможных проблем с поставками из ЕС. В марте ЕС ограничил поставку напитков дороже 300 евро за бутылку, но этот запрет касается небольшого объема продукции. В основном это редкие вина и шампанское, пишет газета "Известия".