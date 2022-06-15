Морской порт Херсона возобновил свою работу. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александр ГЛУЗ

Херсонский морской порт возобновил работу. Об этом в среду 15 июня сообщили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

Сообщается, что в порту назначен новый руководитель. Это Андрей Харитонов. Он имеет более чем двадцатилетний опыт работы в сфере речного и морского транспорта. Сейчас восстанавливается инфраструктура порта, ведутся ремонтные работы.

«На сегодняшний день Херсонский морской торговый порт возобновил работу и готовится к перевалке грузов», - цитирует сообщение военно-гражданской администрации Херсонской области ТАСС.

В администрации назвали судоходство одним из приоритетных направлений будущего инфраструктурного развития области.

Напомним, Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Херсона 2 марта 2022 года.

Позже депутат Госдумы Водолацкий заявил, что паспорта РФ хотят получить 70% жителей Херсона и Запорожья.

Вице-премьер правительства России вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым посетил Херсонскую область рассказал о ее будущем. Подробности здесь на kp.ru.