Захарова ответила американскому журналисту шуткой про Аляску Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова пошутила про Аляску, отвечая на вопрос журналиста телеканала CNN. На брифинге корреспондент Фредкрик Пляйтген спросил, не являются слова президента России Владимира Путина про Петра I и возвращение Россией земель нарушением международного права.

«Задайте с таким же пафосом вопрос об этом в Госдепартаменте», – рекомендовала журналисту дипломат.

Дискуссия длилась около десяти минут, в ходе нее представитель МИД России напомнила о событиях в Донбассе, отметив, что в течение восьми лет западным СМИ до них не было дела. Затем она вновь обратилась к американскому журналисту, пошутив про Аляску.

«Я наконец поняла, почему представитель CNN так волнуется. Я никак не могла понять по поводу исторических земель. Вы про Аляску, что ли?» – задала ироничный вопрос Захарова.

Как писал сайт Kp.ru, на прощлой неделе Путин на встрече с предпринимателями заявил, что Россию постигла участь Петра I возвращать и укреплять территории.