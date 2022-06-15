МегаФон и «Россети Ленэнерго» будут сотрудничать в области внедрения решений на базе интернета вещей

Планируется эффективный обмен опытом, определение потенциальных направлений для внедрения цифровых продуктов в области электроэнергетики, в частности, решений на базе интернета вещей-Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач. Сервисы МегаФона созданы на базе российского программного обеспечения и сертифицированы по самым высоким стандартам, что гарантирует качественную работу даже в меняющихся условиях, - отметил генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан.

По словам генерального директора «Россети Ленэнерго» Игоря Кузьмина, активное сотрудничество с таким крупным провайдером IT-услуг и сервисов, как МегаФон - значимый фактор в эффективности разработки и внедрения новых продуктов и технологий в электросетевой комплекс предприятия.

Что может предложить энергетикам МегаФон помимо решений на базе интернета вещей? Например, сервис «Интеллектуальная обработка вызовов», который позволяет автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов.

Среди других продуктов - МегаФон Таргет и Мобильный ID. Первый позволяет легко настроить информирование клиентов по смс, а второй упрощает регистрацию и вход на сайты сетевых компаний за счет простой идентификации по номеру телефона, без запоминания логинов и паролей. Есть и эффективные решения для обеспечения кибербезопасности.