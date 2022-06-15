Минздрав Грузии сообщил о первом подтвержденном случае оспы обезьян в стране

В Грузии официально подтверждена оспа обезьян. Фото: REUTERS

Первый случай заболевания оспы обезьян официально подтвержден в Грузии. Об этом в среду 15 июня сообщил Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава страны.

«В результате лабораторных исследований был подтвержден один случай заражения вирусом «оспа обезьян», - говорится в сообщении.

В Центре отметили, что инфицированный перенес заболевание в легкой форме. Он получил соответствующее лечение и уже выписан из больницы. Людей, контактировавших с заболевшим оспой обезьян, обследовали, признаков заболевания ни у кого не обнаружено.

«Ранее этот человек совершил поездку в Европу», - уточнили в пресс-службе Центра.

Тем временем вирусолог объяснил, поможет ли от оспы обезьян иммунитет после ветряной оспы.

Что делать после контакта с зараженным, рассказал заслуженный врач РФ Михаил Каган. Специалист назвал «золотой срок», когда нужно успеть пройти вакцинацию после общения с больным оспой обезьян.

В то же время Роспотребназор рекомендовал регионам подготовить мероприятия против завоза чумы.