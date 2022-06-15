В Якутии назвали древний праздник, объединяющий народы Фото: Shutterstock

Древний праздник Ыысах, ранее считавшийся праздником якутского народа, теперь стал объединяющей силой всей Якутской республики, заявил глава Якутии Айсен Николаев в Открытой студии "Комсомольской правды" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Наши праздники, тот же Ысыах, который был праздником одного народа Саха, стал реально объединяющим праздником для всей Якутии. Там собираются люди всех национальностей. Праздник сегодня является самым крупным национальным праздником на территории всей нашей страны», – рассказал руководитель республики.

Как отметил Николаев, Якутия сумела превратить встречу летнего солнцестояния из праздника одного народа в праздник всех народов, населяющих республику. По его словам, в этот день жители Якутии «чувствуют свое единение с природой и друг с другом».

Всего несколько лет назад праздник Ысыах собирал несколько десятков тысяч человек, теперь же его празднуют 200 тысяч, заявил Николаев. Глава Якутии сообщил, что на Ысыах желают попасть не только жители Республики Саха, но и других регионов России и государств.

«Десятки стран мира будет представлены на Ысыахе гостями. Начиная от государственных деятелей, заканчивая туристами», – сказал глава республики.