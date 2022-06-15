Глава Минздрава заявил, что необходимости в массовой вакцинации против оспы в России нет

Глава российского Минздрава Мурашко заявил, что сейчас нет необходимости в массовой вакцинации от оспы обезьян. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодняшний день в России нет необходимости проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян. Об этом в среду 15 июня заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Сейчас такой необходимости нет», - цитирует ТАСС ответ главы Минздрава на соответствующий вопрос, который он дал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Михаил Мурашко подчеркнул, что Россия располагает мощной лабораторной базой и технологическими платформами для создания лекарственных и вакцинных препаратов. Это позволяет быстро идентифицировать вирусы и адаптировать ту или иную вакцину.

Ранее Минздрав Грузии сообщил о первом подтвержденном случае оспы обезьян в стране. Пациент легко перенес заболевание и уже выписан из больницы.

Тем временем вирусолог объяснил, поможет ли от оспы обезьян иммунитет после ветряной оспы.

Что делать после контакта с зараженным, рассказал заслуженный врач РФ Михаил Каган. Специалист назвал «золотой срок», когда нужно успеть пройти вакцинацию после общения с больным оспой обезьян.

В то же время Роспотребназор рекомендовал регионам подготовить мероприятия против завоза чумы.