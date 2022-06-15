ДОМ.РФ: Дома будущего должны соответствовать «зеленому» национальному стандарту

Российские застройщики заботятся об экологичности зданий и экономии энергоресурсов Фото: Shutterstock

Для начала поясню, что такое «зеленый» национальный стандарт. По сути, это необходимый механизм продвижения повестки устойчивого развития в жилищном строительстве и ЖКХ. В свою очередь повестка устойчивого развития исходит от мировых тенденций.

В связи с этим российские застройщики заботятся об экологичности зданий и экономии энергоресурсов. Во-первых, это позволит увеличить объемы ввода качественного жилья. Во-вторых, сократить расходы на ремонт здания в дальнейшем. В-третьих, для покупателей это означает проживание в более экологических и социальных условиях. И последнее, налицо существенная выгода благодаря снижению затрат на коммунальные платежи.

- Первые проекты по пилотированию «зеленого» стандарта, реализуемые ДОМ.РФ совместно с застройщиками, будут способом апробации национального стандарта, – отметила Марина Слуцкая, директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ. - По их результатам будет приниматься решение о необходимости корректировок отдельных положений документа. Первые практические шаги также должны способствовать ускорению ESG-трансформации строительной отрасли.

Подписанные в первый день работы ПМЭФ-2022 соглашения позволят реализовать пилотный проект по оценке многоквартирных жилых домов на соответствие критериям будущего «зеленого» стандарта ГОСТ Р. В проекте примут участие группа «Самолет», девелоперский холдинг LEGENDA и группа «Эталон». Пилот нацелен на продвижение «зеленого» национального стандарта на территории Российской Федерации и запуск «зеленых» финансовых инструментов, стимулирование декарбонизации сектора жилищного строительства и ЖКХ.

СПРАВКА «КП»

Минстрой России и ДОМ.РФ , как финансовый институт развития в жилищной сфере, совместно разрабатывают ГОСТ Р для «зеленого» многоквартирного строительства, который, скорее всего, будет утвержден в текущем году. ГОСТ Р будет носить добровольный характер. Сейчас на портале наш.дом.рф уже можно найти дома, промаркированные по 6 из более чем 30 обязательных критериев будущего стандарта.

ГОСТ Р будет соответствовать передовым международным подходам в сфере зеленого строительства. Его применение, в частности, позволит снизить нагрузку на инженерные сети, сократит расходы на услуги жилищно-коммунального хозяйства для населения. После утверждения стандарта в России начнется оценка как строящегося, так и построенного жилья, первые сертификаты о соответствии проектов могут быть выданы уже осенью.