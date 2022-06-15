ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 б.п.

В США повышена базовая процентная ставка сразу на 75 б.п. Фото: REUTERS

Федеральная Резервная система Соединенных Штатов впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 б.п.. Об этом стало известно в среду 15 июня.

Сообщается, что теперь базовая процентная ставка составляет 1,5-1,75% годовых.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей он решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 1,5-1,75% и ожидает, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет уместным», - сказано в сообщении на сайте американского регулятора.

Также сообщается, что ФРС продолжит сокращать свои запасы казначейских ценных бумаг, агентских долговых и агентских ипотечных ценных бумаг.

ФРС сообщает о готовности соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики при возникновении определенных рисков.

Сообщается, что американский регулятор повысил прогноз по инфляции в США в 2022 году до 5,2% (ранее он составлял 4,3%).

Тем временем Банк России снизил ключевую ставку сразу до 11% годовых, объяснив это ослаблением инфляции в России.

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