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Экономика15 июня 2022 19:02

Глава «Росатом»а пригрозил выставить Финляндии счет из-за разрыва контракта на строительство АЭС

Руководитель «Росатома» Лихачев заявил, что у корпорации есть хороший шанс вернуть деньги
Мария ПАВЛОВА
Корпорация «Росатом» намерена выставить Финляндии счет после разрыва контракта на строительство АЭС.

Корпорация «Росатом» намерена выставить Финляндии счет после разрыва контракта на строительство АЭС.

Фото: REUTERS

Корпорация «Росатом» намерена выставить Финляндии счет после разрыва контракта на строительство АЭС. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, отметив, что шанс вернуть потраченные на проект деньги у корпорации есть, так как конструкция отказа финской стороны юридически уязвима.

«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», - цитирует Лихачева РИА Новости.

Также Лихачев назвал принятое властями Финляндии решение о разрыве контракта «некомфортным для финского бизнеса».

Ранее финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

В корпорации «Росатом» назвали непонятным решение финской Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1» и заявили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.