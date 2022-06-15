Глава «Росатом»а пригрозил выставить Финляндии счет из-за разрыва контракта на строительство АЭС

Корпорация «Росатом» намерена выставить Финляндии счет после разрыва контракта на строительство АЭС. Фото: REUTERS

Корпорация «Росатом» намерена выставить Финляндии счет после разрыва контракта на строительство АЭС. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев, отметив, что шанс вернуть потраченные на проект деньги у корпорации есть, так как конструкция отказа финской стороны юридически уязвима.

«Все деньги, которые были затрачены в Финляндии, будут выставлены в счет», - цитирует Лихачева РИА Новости.

Также Лихачев назвал принятое властями Финляндии решение о разрыве контракта «некомфортным для финского бизнеса».

Ранее финская компания Fennovoima заявила о расторжении контракта с Росатомом по строительству АЭС «Ханхикиви-1».

В корпорации «Росатом» назвали непонятным решение финской Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1» и заявили, что оставляют за собой право отстаивать свои интересы в соответствии с действующими контрактами и действующим законодательством.