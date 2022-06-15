Турция разочарована ответами Швеции и Финляндии по вопросу членства в НАТО

Турция заявила о разочаровании ответами Финляндии и Швеции на требования Анкары по вступлению этих стран в НАТО. Фото: Иван МАКЕЕВ

Турция получила от Швеции и Финляндии ответы на выставленные ранее Анкарой требования по вопросу вступления скандинавских стран в НАТО. По словам руководителя турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу, эти ответы разочаровали Анкару.

«Мы направили соответствующие документы и в НАТО, и двум странам. Полученные нами документы далеки от наших ожиданий. Мы направили новые [требования], ждем на них ответ. Мяч теперь на их стороне», - цитирует ТАСС выступление Чавушоглу на пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что Турция отказалась от намеченных на 15 июня переговоров с Финляндией и Швецией по вопросу вступления этих стран в НАТО.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган заявил, что Финляндия и Швеция, которые подали заявку на вступление в Североатлантический альянс, являются «очагом терроризма» и обвинил их в связях с рядом организаций, признанных в Турции террористическими.

Турция выдвинула условие для вступления Швеции и Финляндии в НАТО. По информации турецкого МИД, Стокгольм и Хельсинки должны отказаться от поддержки осевших в двух государствах и получивших там защиту курдских иммигрантов из Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней отрядов народной самообороны YPG.

Также глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что принятие Финляндии и Швеции в альянс угрожает его безопасности.