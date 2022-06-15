Глава КНШ США Милли заявил о ежедневных потерях ВСУ около 100 человек убитыми и до 300 ранеными

Марк Милли рассказал о ежедневных потерях украинских войск. Фото: REUTERS

Вашингтон определяет ежедневные потери украинских войск в около 100 человек убитыми и порядка 100-300 человек ранеными. Об этом в среду 15 июня заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

«В СМИ мы видим сообщения о том, что Украина теряет в сутки 100 человек убитыми и 100, 200 или 300 человек ранеными. Я сказал бы, что это близко к нашим оценкам. Но я не хочу давать вам действительную оценку», - цитирует ТАСС выступление генерала Милли по итогам завершившегося в Брюсселе заседания созданной западными странами контактной группы по оказанию военной помощи Киеву.

Ранее политолог Яков Кедми назвал реальные цели массовой мобилизации на Украине, объяснив, поможет ли Киеву отправка на фронт десятков тысяч человек.

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«Противник в буквальном смысле слова перешел все грани: используются запрещенные методы ведения войны, обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем сейчас находятся другие города и населенные пункты ДНР», - заявил глава ДНР Денис Пушилин после беспрецедентных обстрелов Донецка 13 июня.

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