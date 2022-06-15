Сервис доставки продуктов "СберМаркет" начал продавать товары по цене ниже, чем в обычном магазине Фото: "СберМаркет"

Российский онлайн-сервис доставки продуктов "СберМаркет" начал продавать товары по цене ниже, чем в обычном магазине.

"Акция «Дешевле, чем в магазине» позволит купить продукты и бытовые товары по цене даже ниже, чем если бы клиент сам отправился в магазин. Наш главный посыл: качественно — не значит дорого. В СберМаркете всегда есть разделы со скидками и спецпредложения от ритейлеров, а доля заказов с товарами по акции составляет уже 76%", - рассказала вице-президент по маркетингу и продажам компании Елена Иванова.

Известно, что в отдельную категорию включены молоко, сыр, бананы, помидоры, сметана, туалетная бумага, стиральный порошок и другие товары первой необходимости. Всего клиенты онлайн-магазина смогут купить порядка 500 наименований товаров по низким ценам.

Акция продлится с 15 июня до 17 июля 2022 года. Спецпредложение доступно клиентам "СберМаркета" при заказе из сетей METRO, Лента, АШАН, ВкусВилл и Магнит.

Кстати, доставка продуктов на дом — это один из самых быстроразвивающихся сегментов рынка. Например, в 2020 году объем этой доли рынка увеличился на 50% и сейчас продолжает расти. "Комсомольская правда" рассказывала, как это работает и в чем преимущества услуги для нас — потребителей. Один из самых очевидных плюсов — не нужно выходить из дома