В Белом доме не увидели признаков оказания Китаем военной помощи России Фото: Евгения ГУСЕВА

Координатор совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям при Белом доме Джон Кирби заявил, что США не видят каких-либо признаков того, что Китай оказывает военную помощь России на Украине.

"Нет, мы не видим признаков подобной помощи", - сказал он в ходе брифинга, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин по телефону обсудили отношения двух стран и сложное положение на Украине. Президент повторил главе КНР наше видение спецоперации и ее настоящих причин. Азиатский политик в ответ "отметил правомерность предпринимаемых Россией действий по защите коренных национальных интересов". Китай согласен, что Запад угрожает нашей безопасности, сообщили в Кремле.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.