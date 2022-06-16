Губернатор Курской области сообщил, что обстрелы с украинской стороны совершаются с гражданских автомобилей Фото: REUTERS

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что обстрелы с украинской стороны совершаются с гражданских автомобилей.

"Подъезжает по одной из улиц этого населенного пункта легковая гражданская машина, выскакивают два-три человека в гражданской одежде, достают миномет, несколько мин бросили. В сторону пограничников, как правило, эти выстрелы происходят", - рассказал он в эфире RT.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.