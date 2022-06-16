Песков заявил, что российско-американский диалог отсутствует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что диалог между Соединенными штатами и Россией отсутствует. По его словам, говорить про итоги саммита лидеров двух стран в 2021 году - дело неблагодарное.

"Они (итоги саммита) не то что обесценены, но очевидно, что сейчас говорить об этих итогах – дело неблагодарное, потому что отношения сейчас фактически находятся на нулевой точке. Российско-американский диалог как таковой отсутствует", - сказал он в беседе РИА Новости.

Напомним, 16 июня 2021 года Владимир Путин и Джо Байден почти два часа провели за закрытыми дверями. Потом второй раунд - еще столько же, но уже в расширенном составе. По итогам президенты дали пресс-конференции, где каждый из них представил своё видение.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что диалог РФ и США находятся на беспрецедентно низком уровне. По его словам, общение сторон на сегодняшний день ограничено и во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что диалог Москвы и Вашингтона не должен прерываться, однако Россия при развитии отношений с США будет исходить из своих национальных интересов.