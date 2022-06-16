Bloomberg: лидеры Германии, Франции и Италии планируют встретиться с Зеленским в Киеве 16 июня 2022 года

Bloomberg: лидеры Германии, Франции и Италии планируют встретиться с Зеленским в Киеве 16 мая 2022 года Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют встретиться 16 июня 2022 года в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в среду, 15 июня, пишет агентство Bloomberg.

По сведениям источников издания, к Драги, Шольцу и Макрону присоединится также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Отмечается, что официальные представители Германии, Франции и Италии не стали подтверждать информацию о том, что главы государств запланировали ехать на Украину.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.