Глава ДНР Денис Пушилин допустил, что регион войдет в состав России в качестве республики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что страна может войти в состав Российской Федерации, не меняя своего названия.

"Донецкая область плохо даже звучит, это отзывает нас к прошлому, украинскому прошлому. <...> У нас это вызывает плохие ассоциации", - сказал он в интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, вопрос присоединения республики к России будет решаться после выхода союзнических сил РФ и ДНР на конституционные границы республики.

"На самом деле <…> первоначальная задача - выйти на конституционные границы, ну, а дальше правильно было бы спросить у людей", - отметил Пушилин.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

В Донбассе по-прежнему тяжелая обстановка, украинские военные продолжают бессмысленные обстрелы жилого сектора с позиций, которые еще остаются под их контролем. В результате страдает мирное население. Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.