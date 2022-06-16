Обозреватель WSJ заявил, что единый фронт Запада против России разваливается из-за высоких цен на газ Фото: Архив "КП"

Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Джинджу Ли заявил, что единый фронт США и Европы против России разваливается из-за топливного кризиса и высоких цен на газ.

По словам журналиста, 14 июня 2022 года произошли два события, которые нанесли удар по мировому энергетическому рынку. Так, американская компания Freeport LNG заявила, что её завод по производству сжиженного природного газа в Техасе (США), закрывшийся после взрыва и пожара 8 июня возобновит работу лишь в конце 2022 года.

Кроме того, по его словам, проблему усугубила остановка российской компанией "Газпром" части турбин на "Северном потоке", в результате чего объёмы поставок в ЕС упали до 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167.

Ранее президент России Владимир Путин назвал "экономическим самоубийством" политику западных стран в сфере энергетики. По его словам, кардинально изменить ситуацию не удастся и это может подорвать промышленность на Западе - эти процессы теперь будут ускоряться.

Президент Ассоциации нефти и газа США Тим Стюарт также заявлял, что США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет. Глава Ассоциации отметил, что американские власти не только не предпринимают необходимых действий, но и мешают тем, кто хочет разрешить кризис в энергетике.