Аналитик Демидов допустил, что заградпошлины затронут экспорт пшеницы и металлов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Минпромторге совсем недавно анонсировали возможность введения заградительных пошлин против недружественных стран по позициям, где будет проходить "новая индустриализация". Первый замглавы ведомства Василий Осьмаков заявил, что переход России от параллельного импорта и нулевых пошлин до заградпошлин намечен на осень 2022 года.

По словам международного эксперта рынка ресурсов и энергетики Владимира Демидова, в результате последствия этого курса для российской стороны не затронут нефть и газ.

- Думаю, что из основных заградительных пошлин будут те, которые уже озвучены в рамках "перехода на рубли", кроме нефти и газа. К ним можно отнести экспорт пшеницы, металлов (черных и цветных), угля, инертных газов. Пожалуй, это основные направления, по которым будут введены пошлины, - предполагает эксперт. Об этом он рассказал "Ридусу".

При этом аналитик е стал исключать вероятность ужесточения ввозных пошлин на западные авто.

До этого сообщалось, что вводя параллельный импорт, Россия создает условия для "посерения" рынка. Более конкурентоспособные иностранные поставщики в этих условиях могут "убить" отечественного предпринимателя.