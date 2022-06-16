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Политика15 июня 2022 23:29

Профессор Хайдун заявил, что действия политических элит США являются настоящей трагедией для американцев

Автор статьи считает, что страна в настоящее время находится накануне очередного крупного кризиса
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Профессор Хайдун заявил, что действия политических элит США являются настоящей трагедией для американцев

Профессор Хайдун заявил, что действия политических элит США являются настоящей трагедией для американцев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что Действия американских политических элит являются настоящей трагедией для народа США.

В своей для издания People's Daily он отметил, что американскими властями создается "вымышленный реальный мир", который полностью оторван от требований населения. По его словам, политики уже давно продвигают риторику о статусе США в мире как "маяка демократии".

Автор статьи считает, что страна в настоящее время находится накануне очередного крупного кризиса. По его словам, об этом свидетельствуют вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в США.

Накануне заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо во время слушаний в Конгрессе заявил, что санкции против России, возможно, уже стали избыточными и грозят экономике западных государств.

Ранее эксперты уже связывали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости в Европе и США с ограничениями, наложенными на Россию. В частности, наиболее ощутимым является для западных стран подорожание газа, а для США – неконтролируемый скачок цен на бензин.

Именно на фоне стоимости бензина рейтинг американского президента Джо Байдена рухнул до рекордно низкого уровня, который все чаще в мире называют «унизительным» – согласно последним опросам, политику своего лидера поддерживает лишь треть американцев (33%). А среди молодежи действия президента США верными считает лишь каждый пятый.