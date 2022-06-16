Профессор Хайдун заявил, что действия политических элит США являются настоящей трагедией для американцев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор Института международных отношений Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун заявил, что Действия американских политических элит являются настоящей трагедией для народа США.

В своей для издания People's Daily он отметил, что американскими властями создается "вымышленный реальный мир", который полностью оторван от требований населения. По его словам, политики уже давно продвигают риторику о статусе США в мире как "маяка демократии".

Автор статьи считает, что страна в настоящее время находится накануне очередного крупного кризиса. По его словам, об этом свидетельствуют вспышки политического экстремизма, социального насилия, экономической поляризации и этнической раздробленности в США.

Накануне заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо во время слушаний в Конгрессе заявил, что санкции против России, возможно, уже стали избыточными и грозят экономике западных государств.

Ранее эксперты уже связывали рост цен на продукты питания и товары первой необходимости в Европе и США с ограничениями, наложенными на Россию. В частности, наиболее ощутимым является для западных стран подорожание газа, а для США – неконтролируемый скачок цен на бензин.

Именно на фоне стоимости бензина рейтинг американского президента Джо Байдена рухнул до рекордно низкого уровня, который все чаще в мире называют «унизительным» – согласно последним опросам, политику своего лидера поддерживает лишь треть американцев (33%). А среди молодежи действия президента США верными считает лишь каждый пятый.