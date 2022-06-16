Вице-премьер РФ Белоусов считает, что курс рубля является "переукрепленным" Фото: Мария ЛЕНЦ

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил ,что национальная валюта России сейчас слишком укреплена.

"Рубль у нас переукреплен, 55-60 рублей за доллар - это слишком крепкий курс. Тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок", - сказал он в беседе с ТАСС.

По словам Белоусова, равновесным и комфортным для нашей промышленности является курс от 70 до 80 рублей за доллар.

Ранее экономист Никита Масленников спрогнозировал, как будет колебаться курс доллара и евро летом 2022 года. Экономист отмечает, что снижение курса нельзя называть положительной динамикой, но пока ситуация будет такова. Переломный момент наступит только когда восстановится импорт, тогда рубль начнет терять свои позиции.

После начала специальной военной операции на территории Украины спрос на валюту резко вырос. А когда на что-то растет спрос, это что-то дорожает - закон рынка. Но потом ситуация изменилась и курс доллара и евро к рублю начал снижаться.

Почему на самом деле рухнул курс доллара и что будет дальше? В беседе с "Комсомольской правдой" эксперты объяснили истинные причины роста рубля и попробовали заглянуть в будущее.