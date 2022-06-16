Вирусолог Альтштейн: В России нет оснований для возникновения чумы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в России нет оснований для возникновения эпидемии чумы, однако страна должна быть готова. Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Он отметил, что быть на чеку нужно, поскольку существует риск перехода инфекции в новую форму. Об этом пишет Life.ru.

- Бактерии чумы водятся у грызунов и сусликов, которые могут заразить человека. Если чума перейдёт в новую форму, то это на самом деле может быть опасно ... Однако сейчас есть вакцины и антибиотики ... Оснований для возникновения (в стране) эпидемии нет, но Роспотребнадзор должен быть готов, - объяснил эксперт.

Накануне "Пятый канал" сообщал, что подготовиться к мероприятиям по недопущению завоза чумы рекомендуют регионам в Роспотребнадзоре. В ведомстве рекомендуют определить категории людей, которые должны быть обязательно вакцинированы против чумы, а также оценить готовность медицинских учреждений в случае выявления больных с подозрением на чуму.