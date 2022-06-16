CTV: уехавшему на Украину канадскому экс-генералу предъявили обвинения в сексуальном насилии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшему генерал-лейтенанту Вооруженных сил (ВС) Канады Тревору Кадьё предъявлены обвинения в сексуальном насилии, передает телеканал CTV.

Со ссылкой на генерала Симона Трюдо, телеканал уточнил, что обвинения связаны с двумя эпизодами, которые якобы имели место в 1994 году в Королевском военном колледже в Кингстоне (провинция Онтарио).

Известно, что генерал ранее отрицал все обвинения в свой адрес. После выхода в отставку в апреле 2022 года отправился на Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что следственный комитет России начал расследовать деятельность канадских инструкторов на Украине. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям инструкторов из Канады, обучавшим украинских неонацистов.

Напомним, в начале февраля 2022 Канада перебросила дислоцированных на Украине военных инструкторов на запад республики. Туда отправились 60 из 200 канадских военнослужащих, в том числе инструкторы-снайперы.