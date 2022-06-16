В российских вузах намерены увеличить объемы преподавания истории Фото: Алексей БУЛАТОВ

В российских вузах хотят увеличить объемы преподавания студентам истории. Новый курс Минобразования уже получил поддержку со стороны директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина.

Прежде всего речь идет о тех факультетов, у которых этот предмет непрофильный. Однако если лекций и семинаров теперь станет в два раза больше, то в учебных заведениях возникнет необходимость в подготовленных преподавателя. Об этом сообщает ОТР.

- Эта работа должна быть обеспечена организационно и кадрово. Уверен, что соответствующие решения на уровне высших учебных заведений будут приняты совсем скоро и на исторических кафедрах вновь начнут открываться ставки, в том числе для молодых преподавателей, - отметил Нарышкин.

До этого сайт kp.ru писал, что каждая учебная неделя с 1 сентября 2022 года в школах России будет начинаться с исполнения российского гимна и поднятия государственного флага.