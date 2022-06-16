Аналитик Гончаренко допустил возвращение большинства зарубежных компаний на российский рынок Фото: Иван МАКЕЕВ

Директор представительства международной бренд-консалтинговой компании "Минале Таттерсфилд" в России Алексей Гончаренко считает, что Россия является частью глобального рынка.

Именно поэтому, как полагает эксперт, можно предположить, что большая часть иностранных компаний, либо будут не полностью уходить, либо попытаются найти альтернативные способы присутствия в РФ. Об этом пишет Газета.ru.

- Уйти с рынка можно, но это всегда очень дорого, и платить приходится два раза: за закрытие бизнеса и за новый вход на рынок. Именно поэтому многие компании ... до последнего тянут с окончательным разрывом связей и уходом с него, - объяснил эксперт.

До этого "Известия" писали, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия уважительно и бережно относится к тем иностранным компаниям, что не уходят из страны, несмотря на внешнее давление.

Тем временем Life.ru отмечает, что приостановившие работу в России международные компании планируют вернуться в страну при первой возможности. Однако по мнению Пескова, для многих сделать это будет тяжелее, поскольку в современных рыночных условиях вакуум не образуется.