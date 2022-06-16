Песков заявил, что США продлевают беды Украины, вооружая её Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США, вооружая Украину, "продлевают ее беды".

"США продлевают беды Украины. США затягивают вот этот вот плохой период для Украины, для народа Украины", - сказал он в беседе с РИА Новости.

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет военной помощи в размере одного миллиарда долларов. Известно, что в него войдут артиллерийское вооружения и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерии и современные ракетные системы.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что высказывания США о поставках на Украину РСЗО HIMARS вызывают крайнюю обеспокоенность. По его словам, заявление Пентагона говорит о стремлении Америки к дальнейшей эскалации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.