В «Ростехе» заявили, что российские комплексы РЭБ оставили украинские войска без «глаз» и «ушей» Фото: Минобороны РФ/ТАСС

В госкорпорации "Ростех" сообщили, что российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) оставили без "глаз" и "ушей" украинские войска.

"Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят "проверку боем": "глушат" каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без "глаз" и "ушей". Также подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию", - цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Также отмечается, что высокую эффективность демонстрируют разработанные предприятиями "Ростеха" носимые противодронные ружья.

Ранее видео работы боевых расчетов комплекса радиоэлектронной борьбы "Палантин" в ходе спецоперации на Украине показало Министерство обороны России. Комплекс блокирует сигнал управления разведывательными беспилотными летательными аппаратами ВСУ, подавляет очаги сотовой связи и источники интернета на командных пунктах противника

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.