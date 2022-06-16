SRF: многие швейцарские семьи начинают "уставать" от украинских беженцев Фото: REUTERS

Многие швейцарские семьи, принимающие украинских беженцев, начинают "уставать", говорится в сюжете телеканала SRF.

По данным издания, швейцарская служба помощи беженцам (SFH) фиксирует первые признаки усталости во многих принимающих семьях. Об этом заявила директор организации Мириам Беренс.

"Мы отмечаем некоторое удивление (принимающих. – прим.) из-за того, что существуют культурные различия", - рассказала она, отметив, что раньше предполагалось о схожей культуре поведения.

"Комсомолка" уже писала и не раз, что отношение к украинским беженцам в Европе стало меняться. И в главной степени, в этом виноваты сами перемещенные лица из числа граждан Незалежной. С самого начала они стали вести себя вызывающе, требуя к себе особого отношения, даже если это требовало жертв со стороны принимающей стороны.

Как писал сайт KP.ru, большая часть украинских беженцев в Польше лишится ежедневного пособия. Таким способом власти намерены стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно.