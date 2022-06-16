Представитель Кремля Песков рекомендовал СМИ не задавать вопросы о возможности ядерной войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что СМИ надо быть профессиональными, чтобы не задавать вопросов о возможности ядерной войны, а спикерам – мудрыми, чтобы на них не отвечать.

"Я считаю, что в наши дни средства массовой информации должны быть достаточно профессиональные, чтобы не задавать таких вопросов, а те, у кого берут интервью, должны быть достаточно мудрыми, чтобы на такие вопросы не отвечать", - сказал официальный представитель Кремля в беседе с РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил ,что Москва никогда не заигрывает с темой ядерной войны. Глава внешнеполитического ведомства заявил о необходимости всем придерживаться заявлений о недопустимости ядерной войны, которые были сделаны пятеркой постоянных членов Совбеза ООН.

До этого Лавров назвал реальным риск ядерной войны, отметив, что принципиальная позиция России состоит в том, чтобы не допустить использования ядерного оружия.