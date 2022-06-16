Что произошло в ночь на 16 июня

Daily Telegraph сообщила о двух американских наемниках, попавших в плен под Харьковом Фото: REUTERS

Два американских наемника, воевавших на стороне украинских националистических формирований, попали в плен под Харьковом. Речь идет о 39-летнем Александере Дрюке и 27-летнем Энди Уинхе. Официальные органы пока не подтвердили и не опровергли эту информацию.

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